Hamas lässt letzte US-Geisel noch heute frei

Die Hamas wird am Montag den US-israelischen Doppelstaatsbürger Edan Alexander freilassen, der als letzte überlebende US-Geisel der militanten Palästinensergruppe im Gazastreifen gilt

Das kündigte ein Sprecher des bewaffneten Flügels der Hamas am Montag an. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, die Freilassung von Alexander habe "höchste Priorität".

Der 21-jährige Alexander ist in New Jersey geboren und aufgewachsen und diente in der israelischen Armee, als er im Oktober 2023 bei dem Angriff der Hamas auf Israel gefangen genommen wurde. US-Nahost-Gesandter Steven Witkoff kam unterdessen am Montag in Israel an und soll zu Mittag Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu treffen.

Die Hamas und mit ihr verbündete Kämpfer hatten bei ihrem Großangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 rund 1.200 Menschen getötet und 251 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. 58 Geiseln befinden sich weiterhin in der Gewalt der Islamisten, 34 von ihnen sind nach Angaben der israelischen Armee bereits tot.