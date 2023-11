Hamas veröffentlicht Video von Geisel-Freilassung

Am Freitagabend hat die Hamas Videomaterial veröffentlicht, welches die Übergabe von Geiseln an das Rote Kreuz dokumentiert.

Die Aufnahmen zeigen, wie Hamas-Terroristen die Gefangenen in Fahrzeuge der Hilfsorganisation verladen. In einer Szene hilft ein Mitglied einem Jungen in einen Transporter, während ein anderer eine ältere Dame bis in das Fahrzeug trägt.

El momento de la liberación de los secuestrados de manos de la organización terrorista Hamás pic.twitter.com/7rpMcoz4rk — Dani Lerer (@danilerer) November 24, 2023

In einer weiteren Sequenz ist zu sehen, wie Hamas-Kämpfer zwei älteren Damen aus einem Fahrzeug helfen wollen. Eine der Seniorinnen weist die Unterstützung jedoch ab und schlägt dem Hamas-Mann die Hand weg. Die andere Dame akzeptiert die Hilfe und spricht mit dem Kämpfer, wobei unklar bleibt, was sie sagt.



Die Geiseln wirken deutlich erschöpft und verwirrt. Um sie herum versammeln sich viele Menschen, die den Vorgang mit ihren Kameras festhalten."