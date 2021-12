Harvard-Forscherin: Corona stammt wohl aus dem Labor

Vieles würde darauf hindeuten, dass China den Ausbruch vertuschen wollte.

Auch zwei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie ist der Ursprung des Virus nicht restlos geklärt. Die kanadische Wissenschaftlerin Alina Chan, die an der renommierten Harvard University forscht, lässt nun aufhorchen: Ihrer Einschätzung nach ist es am wahrscheinlichsten, dass Corona aus dem Labor stammt.

Wie die „Daily Mail“ berichtet, teilte dies Chan britischen Parlamentsabgeordneten mit. Die chinesische Vertuschung des ersten Corona-Ausbruchs in Wuhan vor mittlerweile zwei Jahren und die Versuche, die Untersuchungen der WHO zu sabotieren, würden diese Theorie unterstützen.

Labor-Theorie

Die Wissenschaftlerin sagte im britischen Ausschuss: „Ich denke, die Labor-Theorie ist am wahrscheinlichsten. Im Moment ist es aber für Menschen, die über den Ursprung der Pandemie Bescheid wissen, nicht sicher. Aber wir leben in einer Zeit, in der so viele Informationen gespeichert werden, dass sie irgendwann herauskommen. Wir haben von vielen Top-Virologen gehört, dass ein genetisch manipulierter Ursprung plausibel ist, so Chan.

Der Labor-Theorie zufolge könnte sich ein Labormitarbeiter des Wuhan Institute of Virology bei der Probenentnahme infiziert habe und so das Virus so von Fledermäusen auf den Menschen übertragen worden sein.