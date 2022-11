Haus von Meteorit getroffen und zerstört

In Nevada County (Kalifornien) soll ein Meteorit direkt in ein Haus eingeschlagen haben. Eine Aufnahme soll das Feuerinferno nach dem Meteoriten-Einschlag zeigen.

USA. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Meteoriten getroffen zu werden, ist äußerst gering – sie liegt bei 1:4 Billionen. Aber genau das soll Dustin Procita und seiner Frau Jeanette aus Kalifornien passiert sein. "Ich hörte einen Knall" und dann stand alles in Flammen, sagt Dustin. Die Procitas verließen sofort ihr Holzhaus, nur Hund Tug blieb leider drin und konnte von der Feuerwehr später nur noch tot geborgen werden.

Zahlreiche Personen in der Nähe nahmen vor dem Einschlag den helle Feuerbälle am Himmel mit der Kamera auf. Sie sind sich sicher: Es müssen Meteoriten gewesen sein, die das Flammeninferno auslösten. Eine Aufnahme soll das Feuerinferno nach dem Meteoriten-Einschlag zeigen.

"Als Kind habe ich oft Meteoritenschauer gesehen, aber ich habe mich definitiv nicht darauf gefreut, dass sie in meinem Garten landen oder durch mein Dach fliegen", sagte Dustin Procita.

Die Feuerwehr kämpfte stundenlang gegen die Flammen. Nun wird untersucht, was das Feuer in dieser ländlichen Gegend auslöste. Auch die Feuerwehr vermutet, es könnte tatsächlich ein Meteorit gewesen sein. Mittlerweile sind auch die US Air Force und NASA an den Ermittlungen beteiligt.

Eine GoFundMe-Spendenaktion soll jetzt helfen, dass das Ehepaar über die Runden kommt, denn das Haus war nicht versichert.