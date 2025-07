Heftiger Shitstorm: Uni gibt für neues Logo 190.000 Euro aus

Die Uni Marburg aus Hessen sorgt derzeit für Aufregung: Denn für ein neues Design ihres Logos gab die Uni insgesamt 190.000 Euro aus. Ein Großteil des Geldes stammt aus öffentlicher Hand, dementsprechend heftig fallen jetzt die Reaktionen aus.

Die Uni selbst ist fast 500 Jahre alt. Und nun hat man sich für ein neues Logo entschieden. Die Optik liegt wahrlich im Auge des Betrachters, die Geldsumme allerdings, die dafür ausgegeben wurde, stößt auch Unverständnis.

Man wollte "modernes Design" für 190.000 Euro

Der Grund: Das Logo – laut hauseigener Pressemitteilung ein „modernes Design“ für einen „konsistenten und einheitlichen Markenauftritt“ – ist Kritikern zufolge hässlich und vor allem teuer. 40.000 Euro seien allein in die Entwicklung des Designs geflossen und weitere 150.000 Euro für die Umsetzung auf verschiedenen "Werbebannern, Materialien und Vorlagen", wie die deutsche "Bild" berichtet.

Kritiker spotten: Hätte die KI nicht auch gereicht?

Dafür hagelte es im Netz einen Shitstorm gegen diese Aktion. Kritiker bemängeln, das Logo hätte man auch einfach mit der KI generieren können oder anderweitig investieren. Die Uni hält dagegen und argumentiert: Der Wunsch nach einem Erscheinungsbild, welches das alte Logo „in ein zeitgemäßes Format“ überführe, sei da gewesen. Zudem sei das Design in internen Gremien und unter Studenten diskutiert worden. „Die Empfehlungen sind in den Entwicklungsprozess eingeflossen“, so die Uni.

Dennoch wurde jetzt eine Online_petition gestartet, mit dem Ziel, das neue Logo zurückzunehmen. Bisher haben laut der "Bild" mehr als 3.000 Menschen unterschrieben.