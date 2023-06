Heißluftballon gerät in Flammen: Sieben Verletzte

Beim Brand eines Heißluftballons sind in der Schweiz sieben Menschen verletzt worden - einige von ihnen schwer.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fing das Gerät am frühen Morgen beim Startmanöver Feuer. Dadurch landete der Ballon in der Gemeinde Hünenberg im Kanton Zug aus geringer Höhe unsanft am Boden.

Bei den Verletzten handle es sich um vier Frauen und drei Männer im Alter zwischen 28 und 62 Jahren. Drei von ihnen, zwei Frauen und ein Mann, seien erheblich verletzt worden, die vier anderen leicht. Die Feuerwehr habe die Flammen rasch gelöscht. Die Unglücksursache war zunächst unklar.