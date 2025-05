HIER brach der neue Papst das Protokoll

Berührende Szene im Petersdom nach Amtseinführung von Leo XIV.

Kein höfliches Shakehands zwischen den Brüdern Prevost bei der Amtseinführung des neuen Papstes am Sonntag im Vatikan: Als Louis Prevost, der älteste der drei Prevost-Brüder aus Chicago, im eleganten Zweireiher auf seinen Bruder im Papstgewand zuging und ihm die Hand entgegenstreckte, kannte der Jüngere laut Kathpress kein Halten mehr. Er umarmte den etwas größeren Louis herzlich und ließ sich dabei von ihm kräftig auf den Rücken klopfen.

Das italienische Fernsehen Rai Uno zeigte die berührende Szene, die sich im Petersdom nach der Messe zur Amtseinführung des Papstes auf dem Petersplatz abspielte, in mehreren Wiederholungsschleifen.

Der in Florida lebende Louis Prevost hatte sich in die offizielle US-Delegation gesellt, die von Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio angeführt wurde. Zuvor hatte John, der zweitälteste der Prevost-Brüder, laut Medienberichten seinen prominenten Bruder Robert bereits in den Vortagen an dessen Wohnsitz am Rande des Vatikans besucht.