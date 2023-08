Hier brennen Putins Flieger

Das waren die bisher stärksten ukrainischen Angriffe auf Russland.

Die Gegenoffensive scheint immer stärker zu werden. In der Nacht auf Mittwoch griff die Ukraine mit unzähligen Drohnen sechs verschiedene Regionen Russlands an.

Feuer war über dem Flughafen zu sehen

Eines der Ziele: Der Flugplatz der nordwestrussischen Stadt Pskow. Hier haben sich mehrere Explosionen ereignet. Ein Telegram-Kanal berichtete von einem mutmaßlichen Angriff ukrainischer Kampfdrohnen. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es nicht. Fotos (siehe oben) und kurze Videos in sozialen Netzwerken zeigten einen hellen Feuerschein über dem Flugplatz. Ihre Echtheit war aber nicht überprüft.

Hier stehen wichtige Flieger Putins

Es ist ein harter Schlag für Putin, hier stehen wichtige Flieger: Der Flugplatz ist Standort von Militärtransportflugzeugen der russischen Armee. In der Stadt ist auch eine Fallschirmjäger-Division stationiert, die an der ersten Angriffswelle auf die Ukraine im Februar 2022 beteiligt war.

In der Nacht auf Mittwoch wehrte Russland offiziellen Angaben zufolge erneut vier ukrainische Drohnen ab. Drei unbemannte Luftfahrzeuge seien von der Luftabwehr über der südwestlichen Grenzregion Brjansk abgeschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Eine weitere Drohne wurde demnach über dem benachbarten Gebiet Orjol abgeschossen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen. Moskau hat in den vergangenen Wochen immer wieder von ähnlichen Drohnenangriffen berichtet und spricht dabei von ukrainischen Terroranschlägen.