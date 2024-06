Hier sprechen die Befreier der Hamas-Geisel Noa Argamani

Sie haben Noa Argamani aus den Fängen der Hamas befreit. Jetzt sprechen sie zum ersten Mal.

Im israelischen TV sprechen die Befreier der Hamas Geisel Noa Argamani (26) erstmals über die Aktion. Für sie ist klar: Sie sind noch lange nicht am Ende.

So lief die Aktion ab

Es sind zwei israelische Soldaten, die Noa aus den Händen der Hamas befreit haben. So schildern sie die Aktion: "Wir wussten, dass es eine junge Frau war. Sie war barfuß. Sie hatte große Angst. Ich glaube, sie hat nicht verstanden, was los war." 245 Tage hatte die Hamas die junge Frau gefangen gehalten.

Diese Geiseln konnten befreit werden

Das sagte die Befreier zu Noa: "Wir kommen, um dich nach Hause zu bringen, wir sind gekommen, um dich zu retten." Neben der Frau konnte die israelische Armee auch Shlomi Ziv (41), Almog Meir Jan (22) und Andrey Kozlov (27) in Sicherheit bringen. Vier Geiseln der Hamas fanden so ihren Weg zurück nach Hause. Die Retter-Helden waren nach der gelungen Aktion überwältigt vor Freude: "Wir umarmten uns und weinten, aber verstanden auch, dass die Sache noch nicht vorbei ist. In unserer Einheit haben wir unseren Teil getan – und tun das immer noch. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, wir haben noch mehr Leute zu befreien."

Dramatische Entführung

Das dramatische Schicksal von Noa Argamani hatte die Öffentlichkeit sehr bewegt. Sie war damals beim Nova-Musikfestival auf furchtbare Art und Weise von den Hamas-Terroristen entführt worden. Ihr Freund konnte nur zusehen, wie sie von den Schergen auf einem Motorrad weggebracht wurde. Die Bilder der Entführung gingen um die ganze Welt.