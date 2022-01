Für Boris Johnson wird es langsam eng. Der britische Premier nahm an Lockdown-Partys in der Downing Street im Mai und Dezember 2020 teil, seine Umfragewerte sinken nun fast ins Bodenlose.

Nun ist ein weiterer Clip des britischen Premiers aufgetaucht, der in den sozialen Medien für Spott und Häme sorgt. Das Video, das aus dem Jahr 2013 stammt, zeigt den damaligen Londoner Bürgermeister beim ausgelassenen Tanzen auf der Weihnachtsfeier.

You've seen Michael Gove dancing - here's Boris Johnson dancing at a City Hall christmas party with who I think is the then chair of the London Assembly, who is wielding a lightsaber pic.twitter.com/QVcujm2gDE