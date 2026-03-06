Alles zu oe24VIP
© getty

Für immer Sommerzeit

HIER werden die Uhren zum letzten Mal umgestellt

06.03.26, 08:09
Während man in Europa weiterhin über die Zeitumstellung diskutiert, bleibt man in Vancouver bei der Sommerzeit. 

Die westkanadische Provinz British Columbia rund um die Metropole Vancouver will künftig die Zeit nicht mehr umstellen. Am kommenden Wochenende sollen die Uhren zum letzten Mal eine Stunde vorgestellt werden, teilte Gouverneur David Eby mit. Bei dieser Zeit solle es dann bleiben, weitere Umstellungen nicht mehr geben. "Bei dieser Entscheidung geht es nicht nur um Uhren", sagte Eby.

Vancouver
© Getty

"Es geht darum, das Leben für Familien einfacher zu machen, Störungen für Geschäfte zu reduzieren und eine stabile, blühende Wirtschaft zu unterstützen." Ziel der Zeitumstellung ist es, das Tageslicht besser ausnutzen zu können. Kritiker zweifeln den Energiespareffekt allerdings immer wieder an. Weltweit gibt es Diskussionen darüber, die Zeitumstellung abzuschaffen. Auch die EU hatte sich eigentlich bereits dafür ausgesprochen. Das Thema liegt allerdings seit Jahren auf Eis.

