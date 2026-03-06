Pflegeheim stürzt ein - acht Tote

In Brasilien ist ein vierstöckiges Gebäude eingestürzt. Mehrere Menschen starben dabei.

Beim Einsturz eines Pflegeheims in Brasilien sind acht Menschen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr suchte am Donnerstag (Ortszeit) nach vier Vermissten, die unter den Trümmern in der südbrasilianischen Stadt Belo Horizonte vermutet wurden.

29 Menschen im Gebäude

Zum Zeitpunkt des Einsturzes befanden sich laut Feuerwehr 29 Menschen in dem vierstöckigen Gebäude.

In dem Haus waren neben dem Pflegeheim auch Wohnungen sowie eine Schönheitsklinik untergebracht.

Mehrere Überlebende gerettet

Acht Menschen konnten lebend aus den Trümmern geborgen werden, darunter ein zweijähriger Bub. Neun weitere Personen konnten sich selbst oder mit Hilfe von Nachbarn retten. Zur Einsturzursache wurden Ermittlungen eingeleitet. Nach Angaben der Feuerwehr verfügte das Gebäude über alle nötigen Genehmigungen.