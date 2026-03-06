Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Brasilien Einsturz
© APA

Horror-Einsturz

Pflegeheim stürzt ein - acht Tote

06.03.26, 08:39 | Aktualisiert: 06.03.26, 09:51
Teilen

In Brasilien ist ein vierstöckiges Gebäude eingestürzt. Mehrere Menschen starben dabei.

Beim Einsturz eines Pflegeheims in Brasilien sind acht Menschen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr suchte am Donnerstag (Ortszeit) nach vier Vermissten, die unter den Trümmern in der südbrasilianischen Stadt Belo Horizonte vermutet wurden.

29 Menschen im Gebäude

Zum Zeitpunkt des Einsturzes befanden sich laut Feuerwehr 29 Menschen in dem vierstöckigen Gebäude.

In dem Haus waren neben dem Pflegeheim auch Wohnungen sowie eine Schönheitsklinik untergebracht.

Mehrere Überlebende gerettet

Acht Menschen konnten lebend aus den Trümmern geborgen werden, darunter ein zweijähriger Bub. Neun weitere Personen konnten sich selbst oder mit Hilfe von Nachbarn retten. Zur Einsturzursache wurden Ermittlungen eingeleitet. Nach Angaben der Feuerwehr verfügte das Gebäude über alle nötigen Genehmigungen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen