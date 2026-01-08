Drei Tote nach Gasexplosion in Wohnhaus

Beim Einsturz eines Wohnhauses nach einer Gasexplosion im baden-württembergischen Albstadt sind am Donnerstag drei Menschen getötet worden.

Bei den Toten handle es sich vermutlich um die zuvor vermisste Familie - einen 33-jährigen Mann, dessen 30-jährige Frau und ein sechsjähriges Kind, teilte die deutsche Polizei mit.

Das Unglück hatte sich am frühen Morgen im Ortsteil Tailfingen ereignet, auch Nachbarhäuser wurden unter anderem an Dächern und Fenstern beschädigt.