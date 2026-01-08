Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Rettungswagen Deutschland Rettung Krankenwagen
© Getty Images

Familie Opfer

Drei Tote nach Gasexplosion in Wohnhaus

08.01.26, 14:07
Teilen

Beim Einsturz eines Wohnhauses nach einer Gasexplosion im baden-württembergischen Albstadt sind am Donnerstag drei Menschen getötet worden. 

Bei den Toten handle es sich vermutlich um die zuvor vermisste Familie - einen 33-jährigen Mann, dessen 30-jährige Frau und ein sechsjähriges Kind, teilte die deutsche Polizei mit.

Das Unglück hatte sich am frühen Morgen im Ortsteil Tailfingen ereignet, auch Nachbarhäuser wurden unter anderem an Dächern und Fenstern beschädigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden