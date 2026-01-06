Alles zu oe24VIP
schafe
© TikTok/ pennydeutschland (Screenshot)

Flauschiger Ansturm

Chaos-Herde: 50 Schafe stürmen Supermarkt

06.01.26, 20:09
Diesen Ansturm hat der Supermarkt nicht erwartet: Am Montag stürmten rund 50 Schafe in einen Penny-Markt. Sie haben ihre Herde verloren.

Am Montagmorgen betraten nicht nur Menschen die Penny-Filiale in Burgsinn, sondern auch rund 50 Schafe. Die Herde löste dabei im Geschäft für einiges an Unruhe aus. 

Verloren die Orientierung

Gegenüber der "Osthessen News" erklärt der Schäfer Dieter Michler, dass sich die Tiere vermutlich von ihrer eigentlichen Herde getrennt haben, als sie durch ein Industriegebiet zogen. Während die Schafe Eicheln fraßen, haben sie die Orientierung verloren. Sie erreichten den Parkplatz des Supermarktes.

Laut der Vermutung des Schäfers folgte ein Schaf einem Kunden, in dessen große Tasche das Tier Futter oder Salz vermutete. Instinktiv folgten ihm die restlichen Schafe.

Keine Verletzten

In mehreren Videos ist zu sehen, wie die Herde ins Geschäft läuft und zwischen den Regalen stehen bleibt. Die Kunden und Mitarbeiter waren zuerst überrascht, nahmen aber die Situation mit Humor.

Die Tiere blieben nur eine kurze Zeit im Supermarkt und kehrten zu ihrer eigentlichen Herde zurück. Was zurückbleibt: umgestoßene Flaschen und Verschmutzungen. Für den Schaden müssen nicht die Tiere aufkommen, sondern laut Medienberichten der Schäfer.

