Aggressiver Schäferhund hält Familie in Hotelzimmer fest

Schäfer-Labrador-Mischling mit "Ressourcenverteidigungsverhalten"

Ein aggressiv gewordener Hund hat eine Familie am Verlassen ihres Hotelzimmers in München gehindert.

Der Hund habe sich vor der Tür im Zimmer positioniert, die dreiköpfige Familie angebellt und die Zähne gefletscht, sagte eine Polizeisprecherin. Weil die Familie nicht mehr an ihrem Hund vorbei aus dem Zimmer kam, rief der Vater am späten Samstagabend die Polizei.

Vor der Tür im Hotelzimmer

Der Schäferhund-Labrador-Mischling hatte sich den Angaben zufolge vor der Tür im Hotelzimmer übergeben. Daraufhin habe er Verhalten zur sogenannten Ressourcenverteidigung gezeigt. Dies kann laut Polizeisprecherin bei Hunden auftreten, wenn sie bestimmte Gegenstände, die ihnen wichtig sind, schützen wollen. Dazu können Futter oder Spielzeug, aber wohl auch Kot oder Erbrochenes gehören.

Ein Hundeführer mit Diensthund habe dem Vierbeiner schließlich eine Leine und einen Maulkorb anlegen können. Dann sei der Hund zunächst ins Tierheim gebracht worden.