Hier wird Leo XIV. seine erste Messe als Pontifex feiern

Kaum gewählt und schon voll im Einsatz: Ein dichtes Programm wartet auf den Nordamerikaner Robert Francis Prevost, der am Donnerstag überraschend zum neuen Papst gewählt worden ist.

Leo XIV. zelebriert am Freitag um 11.00 Uhr in der Sixtinischen Kapelle mit den Kardinälen seine erste Messe als Papst, wie der Vatikan mitteilte.

In der Sixtinischen Kapelle war der 69-Jährige am Donnerstag im Kreis von mehr als 130 Kardinälen zum Nachfolger des verstorbenen Franziskus bestimmt worden. Für den ersten Papst aus den USA gingen Glückwünsche aus aller Welt ein. Im Unterschied zum Konklave ist bei der Messe nun auch wieder die Öffentlichkeit in der Sixtinischen Kapelle zugelassen.

Regina-Coeli-Gebet am Sonntag

Am Sonntag wird er um 12.00 Uhr von der Mittelloggia des Petersdoms aus das Regina-Coeli-Gebet, das Gebet für die Zeit nach Ostern, sprechen. Am Montag wird Robert Francis Prevost traditionsgemäß um 10.00 Uhr in der Aula Paul VI. mit den Medienvertretern zu einer Audienz zusammentreffen.

Noch unklar war, wann die Messe für den Pontifikatbeginn stattfinden wird. Vermutet wird, dass die große Messe auf dem Petersplatz, an der Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt teilnehmen werden, Mitte nächster Woche zelebriert wird. Die Messe zum Amtsbeginn von Papst Franziskus hatte im März 2013 sechs Tage nach seiner Wahl stattgefunden.

Der neugewählte Papst Leo XIV. ist am Donnerstagabend zum Palast des Heiligen Offiziums zurückgekehrt, wo er seit 2023 lebt. Er begrüßte die Menschen im Innenhof, ließ sich mit ihnen fotografieren und erteilte ihnen am Ende allen einen Segen. Noch unklar ist, wo der neue Papst wohnen wird.