Empire State Building leuchtet für Leo XIV.

Das weltberühmte Empire State Building in New York wird zu Ehren von Papst Leo XIV. angeleuchtet.

In Gold und Weiß sollte das Gebäude in New York am Donnerstag erstrahlen, teilte der Betreiber mit.

Das 380 Meter hohe ikonische Gebäude in Manhattan nimmt in Bezug auf besondere Weltereignisse immer wieder entsprechende Farben an - diesmal für das erste US-amerikanische Kirchenoberhaupt.