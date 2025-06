Hirnfressende Amöbe: Bub (11) stirbt nach Schwimmbad-Besuch

Der Elfjährige klage plötzlich über Kopfschmerzen und Fieber.

Fürchterliches Drama in der Slowakei: Ein elfjähriger Bub ist an einer seltenen Infektion mit der sogenannten Naegleria fowleri, umgangssprachlich als „hirnfressende Amöbe“ bekannt, gestorben.

Untersuchungen

Der Bub aus der Region Záhorie war Anfang Juni zu einem Schwimmkurs im Thermalbad Vadaš in Štúrovo nahe der ungarischen Grenze. Bereits wenige Tage später klagte er über Kopfschmerzen, Fieber und Krampfanfälle. Diagnose: Primäre Amöben-Meningoenzephalitis (PAM) – eine tödliche Hirnhautentzündung, verursacht von der freilebenden Amöbe Naegleria fowleri. Trotz intensiver medizinischer Betreuung in Bratislava verstarb er am Wochenende, wie die Klinik am 17. Juni bestätigte.

Nach Bekanntwerden ordnete das Gesundheitsamt Nové Zámky die Schließung aller Außenbecken im Bad an. Erste Wasserproben zeigten vorläufig keine Amöben – allerdings liegen die genauen Laborergebnisse noch nicht vor.