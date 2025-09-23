Alles zu oe24VIP
Hirsch kracht durch Windschutzscheibe
© Freiwillige Feuerwehr Medow

Schwer verletzt

Hirsch kracht durch Windschutzscheibe

23.09.25, 19:10
Plötzlich steht ein Hirsch aufeiner deutschen Bundesstraße im Kreis Vorpommern-Greifswald - 2 Stunden Autofahrt nordöstlich von Berlin gelegen. Ein 29-jähriger Autofahrer kann den Aufprall nicht mehr verhindern. Der Lenker wird leicht verletzt, der Hirsch kann nicht gerettet werden. 

Ein Hirsch war in der Morgendämmerung plötzlich zwischen Albinshof und Nerdin Horst auf die Fahrbahn gelaufen, der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, wie die Polizei mitteilte. 

Bei dem Aufprall schlug das Tier durch die Windschutzscheibe des Wagens und verkeilte sich in der Fahrerkabine des Transporters.

Hirsch kracht durch Windschutzscheibe
© Freiwillige Feuerwehr Medow

„Der schwerverletzte Hirsch musste am Unfallort durch einen Jäger erlöst werden“, hieß es von der Polizei. Der Transporter war den Angaben nach nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf 15.000 Euro. Der Lenker wurde wie durch ein Wunder nur leicht verletzt. Tragisch: Das Tier bekam durch einen Jäger einen Todesschuss, weil die Rettung nicht möglich war.

