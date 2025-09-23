Nach Emil: Nächster Elch wandert in Richtung Österreich

Kult-Elch Emil ist erst "abgeschoben" worden, jetzt macht sich ein Nachfolger offenbar wieder auf die Wanderung.

Am Sonntagabend beobachteten zwei Jäger das Tier in der Region Hradec Kralove von einem Hochsitz aus, berichten tschechische Medien.

Zunächst hielten die Jäger das Tier für einen Damhirsch. Nach genauerem Hinsehen und den Aufnahmen sind sie jedoch überzeugt: Es handelt sich um einen europäischen Elch.

Nach Einschätzung der Beobachter ist der Elch etwa ein Jahr alt. Einen Namen hat er inzwischen auch: Die Jäger tauften ihn "Lukáš".

Es könnte durchaus passieren, dass auch der zweite Elch in der Folge nach Österreich kommt.