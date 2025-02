Hisbollah beerdigt Anführer Hassan Nasrallah

Gedenkzeremonie in größtem Stadion des Landes

Fünf Monate nach seiner Tötung durch die israelische Armee wird der ehemalige Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah am Sonntag in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut beerdigt. Zu der Gedenkzeremonie und anschließenden Prozession werden Zehntausende Menschen erwartet - lokalen Medien zufolge auch Tausende Teilnehmer aus dem Ausland. Im größten Stadion des Landes wird am Mittag in einer Zeremonie neben Nasrallah auch des Hisbollah-Funktionärs Hashem Safieddine gedacht.

Nasrallah wurde im September 2024 vom israelischen Militär in einem Beiruter Vorort getötet. Wenige Tage später attackierte die israelische Luftwaffe auch den als seinen Nachfolger gehandelten Safieddine und tötete ihn bei einem Luftangriff.

Nasrallah war seit 1992 der Generalsekretär der Organisation. Nach seinem Tod war der langjährige Hisbollah-Chef zunächst an einem anderen Ort erstbestattet worden. Safieddine wird in seinem Heimatort Dair Kanun im Südlibanon beerdigt.