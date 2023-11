Hisbollah-Chef lobt Anti-Israsel-Proteste in Europa

Nasrallah kritisiert arabische und islamische Staaten: "Können sie nicht den Grenzübergang Rafah öffnen?"

Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hat propalästinensische Proteste in westlichen Ländern gelobt. Diese übten Druck auf deren Regierungen aus, sagte Nasrallah bei einer Rede am Samstag in Beirut. Die Führungen westlicher Länder, die zu Beginn noch gegen eine Waffenruhe im Gazastreifen waren, forderten nun einen "vollständigen Waffenstillstand". Außer der US-Regierung unterstütze niemand mehr die israelische "Aggression", meinte der Chef der libanesischen Schiiten-Miliz.

Angesichts des Leids der Zivilbevölkerung während des israelischen Militäreinsatzes gegen die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hatte zuvor der französische Präsident Emmanuel Macron eine Waffenruhe im Gazastreifen gefordert. Es gebe keine Rechtfertigung für die Tötung von Zivilisten, Babys, Frauen und alte Menschen, hatte Macron argumentiert.

Auslöser des Krieges war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der islamistischen Hamas sowie anderer extremistischer Palästinenserorganisationen am 7. Oktober in Israel nahe der Grenze zum Gazastreifen verübt hatten.

Enger Verbündeter des Iran

Die Hisbollah gilt als wichtigster nicht-staatlicher Verbündeter des Iran und zählt zur selbst ernannten "Widerstandsachse", einer Front von Milizen mit dem Ziel, Irans Erzfeind Israel zu bekämpfen. Seit Beginn des Gaza-Kriegs kommt es an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon immer wieder zu Konfrontationen zwischen der israelischen Armee und der Schiitenmiliz. Auf beiden Seiten gab es bereits Tote.

Kritischer äußerte sich Nasrallah in Richtung der arabischen und islamischen Staaten. "Können nicht 57 arabische und muslimische Länder den Grenzübergang Rafah öffnen?", sagte er unter Hinweis auf den Grenzübergang zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Die Palästinenser hofften auf mehr Hilfslieferungen und den Transport von Verwundeten. Er forderte die zu einem Gipfel in Riad versammelten Staaten auch auf, Druck auf die USA zu machen. "Diejenige, die diesen Kampf verwaltet, entscheidet und führt, ist die amerikanische Regierung", sagte Nasrallah. Die Palästinenser fragten nicht nach einer Entsendung internationaler Armeen. "Sie wollen nur, dass die arabische und islamische Welt vereint zusammensteht, den Amerikanern ins Gesicht schreien und ein Ende dieser Aggression fordern."