Horror-Unwetter: Sturzflut verwüstet Ferienresort

Zwei Rettungskräfte und ein Hotelgast starben in den Fluten

Bei Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen in Bulgarien sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Innenminister Daniel Mitov sagte am Freitag, im Badeort Elenite am Schwarzen Meer seien zwei Rettungskräfte gestorben.

Außerdem sei ein Hotelgast in den Fluten ums Leben gekommen. Im Internet verbreitete Videos zeigen, wie braune Wassermassen Autos in einer der Hauptstraßen von Elenite mitreißen. Die Überschwemmungen beschädigten Gebäude und Straßen.

Vize-Innenminister Toni Todorov sagte bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Sofia, die Fluten hätten in Elenite mehrere Fahrzeuge ins Meer gespült. Mit Hilfe einer Drohne sollte überprüft werden, ob sich in den Fahrzeugen Menschen befanden. Wegen der heftigen Regenfälle wurde für mehrere Gemeinden im Südosten und im Nordwesten Bulgariens der Notstand ausgerufen.