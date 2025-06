Houthi-Miliz: Erneut Rakete auf Israel abgefeuert

Luftalarm in mehreren Gegenden Israels

Die Houthi-Miliz im Jemen hat nach eigenen Angaben erneut eine Rakete Richtung Israel abgefeuert. Eine ballistische Rakete sei auf ein "empfindliches feindliches israelisches Ziel im besetzten Gebiet von Beersheba" im Süden Israels abgeschossen worden, erklärte Houthi-Militärsprecher Yahya Saree am Samstag. In Israel gab es in mehreren Gegenden Luftalarm, bevor die Armee erklärte, dass die Rakete "höchstwahrscheinlich erfolgreich abgefangen" worden sei.

Die Attacke sei eine "Antwort auf Verbrechen des zionistischen Feindes gegen Zivilisten im Gazastreifen", erklärte Saree. Die Houthis würden ihre "Unterstützungsmaßnahmen" fortsetzen, "bis die Aggression gegen Gaza aufhört und die Besatzung aufgehoben wird", fügte er hinzu.

Die Houthi-Miliz im Jemen hat Israel seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 immer wieder mit Raketen und Drohnen angegriffen - nach eigenen Angaben aus "Solidarität" mit den Palästinensern. Die meisten Geschosse werden von der israelischen Luftabwehr zerstört. Anfang Mai war auf dem Gelände des Ben-Gurion-Flughafens aber eine Rakete in der Nähe eines Terminalgebäudes eingeschlagen, es gab mehrere Verletzte.

Die Houthis kontrollieren einen Großteil des Jemen, darunter auch die Hauptstadt Sanaa. Sie gehören neben der Hisbollah im Libanon und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen zu der vom Iran angeführten und gegen Israel und die USA gerichteten "Achse des Widerstands". Deren erklärtes Ziel ist die Vernichtung Israels.