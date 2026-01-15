Alles zu oe24VIP
Donald Trump
© AFP

Unfassbar, aber WAHR

Nobelpreisträgerin Machado: Habe meine Medaille Donald Trump übergeben

15.01.26, 22:31
Es ist wohl tatsächlich passiert. Venezuelas Nobelpreisträgerin María Corina Machado hat ihre Medaille an Donald Trump übergeben. 

Die Venezolanerin hat Donald Trump am Donnerstag getroffen. Zuvor hatte der US-Präsident wiederholt geäußert, dass er ihren Nobelpreis für sich haben wolle. Jetzt hat er ihn wohl bekommen. 

María Corina Machado
© Getty Images

Machado betrat das Gelände des Weißen Hauses zu Fuß durch einen Seiteneingang, wie auf Videos in lateinamerikanischen Medien zu sehen war. Als sie das Weiße Haus verließ, begrüßte sie eine Gruppe von Anhängern, die sich vor dem Regierungssitz versammelt hatten. "Seid versichert, dass wir für die Freiheit Venezuelas auf Präsident Trump zählen können", sagte sie.

Trump
© Getty

Von Trump gab es zunächst keine unmittelbare Reaktion nach dem Treffen. Im Vorfeld war darüber spekuliert worden, ob die Friedensnobelpreisträgerin Machado Trump bei dem Treffen womöglich ihren Nobelpreis überreichen wolle - wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, hat sie das wirklich getan.

