''Ihr Vollidioten!'': Autofahrer gehen auf Klima-Kleber los

Mehrere Aktivisten hatten eine Autobahn blockiert – einer klebte sich sogar an einem stehenden Auto fest.

Berlin. Am Freitag blockierten Klima-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" mehrere Straßen in Berlin. So blockierten sechs Personen die Autobahn A100 in Berlin – ein Aktivist klebte sich sogar an einem stehenden Auto fest. Die Autofahrer wurden auf einmal mehr auf eine Geduldsprobe gestellt: Es bildete sich ein Stau. Bei einigen Verkehrsteilnehmern wird die Zündschnur immer kürzer. So versuchte ein Mann die Aktivisten von der Straße zu zerren. Wird einer von der Straße gebracht, nimmt ein anderer seinen Platz ein.

"Ihr Vollidioten", schreit ein Mann immer wieder, wie in einem Twitter-Video der Gruppe "Letzte Generation" zu hören ist. "Geht arbeiten, ihr Schweine!", ruft jemand.

Es macht uns wahrlich keine Freude, von Autofahrern angeschrien und weggezerrt zu werden.



Aber die Fahrlässigkeit der Regierung im Angesicht drohender Ernteausfälle, Kriege und sozialen Verwerfungen zwingt uns, auf die Straße zu gehen. pic.twitter.com/k4ZZbFak58 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 19, 2023

Nach Angaben eines dpa-Fotografen kam es an der Abfahrt Kurfürstendamm zudem zu noch heftigeren Szenen: Autofahrer sollen demnach auf die Aktivisten eingeschlagen und getreten haben, um sie daran zu hindern, sich am Asphalt festzukleben.

In Berlin blockierten Klima-Aktivisten am Freitag an insgesamt elf Standorten den Verkehr. Die "Letzte Generation" versuchte laut eigenen Angaben gezielt, den Urlaubsverkehr über das lange Wochenende zu behindern.

Protestmarsch: Klima-Kleber ziehen durch Wien

Wien. Auch in Wien protestierten am Freitag wieder Klima-Aktivisten: Mit einem angekündigten, aber nicht angezeigten Protestmarsch vom Hochstrahlbrunnen zur Secession sorgten Aktivisten der "Letzten Generation" am Freitagmorgen erneut für Verkehrsberuhigung rund um den Naschmarkt.

Zwei weitere Gruppen zogen über Rechte Wienzeile und Getreidemarkt, um sich mit dem vom Schwarzenbergplatz kommenden Zug zu vereinigen. Am Ziel wurde ein weiteres Mal der Verhandlungstisch aufgebaut, der schon den Protest am Dienstag begleitet hatte. Mit über hundert Teilnehmern, darunter viele Wissenschaftler:innen, handelt es sich um den bislang größten Protest für Tempo 100 und ein Ende neuer Öl- und Gasbohrungen.