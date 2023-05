Heldenhafte Rettung: Mann befreit Hund aus Alligatormaul

Ein amerikanischer Mann hat heldenhaft den Hund seiner Freundin vor einem Alligator gerettet.

Der Vorfall ereignete sich am Little Econlockhatchee River in Florida. Als der Alligator aus dem Wasser sprang und den Hund schnappte, zögerte der Mann nicht lange und sprang dem Reptil auf den Rücken. Dadurch öffnete der Alligator sein Maul und der Hund konnte entkommen.

Die Geschichte nahm jedoch ein trauriges Ende für den Alligator. Mitarbeiter der Stadt Oviedo fingen das Tier ein und es wurde eingeschläfert. Billy Girard, ein Wildschutzbeauftragter, der für den Bundesstaat arbeitet, postete Fotos von sich, dem Alligator und dem geretteten Hund auf Facebook und berichtete, dass der Hund sich vollständig erholen werde.

1,5 Millionen Alligatoren in Florida

Begegnungen mit Alligatoren sind in Florida keine Seltenheit. Der Bundesstaat hat sogar eine Hotline eingerichtet, über die Bürger solche Vorfälle melden können. Wenn ein Alligator als störend eingestuft wird und mindestens 1,20 Meter lang ist, besteht die Möglichkeit, dass er als Gefahr für Menschen, Haustiere oder Eigentum betrachtet wird.

Gefangene Alligatoren werden in der Regel eingeschläfert. Den Behörden zufolge stellt dies jedoch keine Gefahr für den Gesamtbestand dar. Schätzungen zufolge gibt es in Florida rund 1,5 Millionen Alligatoren.