Imbiss verhängt Hausverbot für Kinder

Die Ansage des Imbiss-Inhabers, dass Kinder nicht willkommen seien, sorgt für Aufregung.

Deutschland. Der "Ayutthaya Thai Imbiss" in Düsseldorf (NRW) hat ein Hausverbot für Kinder verhängt. Das sorgt für Diskussionen in der Stadt und im Netz. Das Lokal bietet für Familien mit Kindern nur Essen zum Mitnehmen an. Eltern sind empört. Die beiden Betreiber Lucjan R. (67) und seine Frau Butsi (50) sahen sich bereits mit Hass-Nachrichten konfrontiert.

Die beiden Imbiss-Chefs erklären gegenüber "Bild" ihre Beweggründe, keine Kinder in das Lokal mit offener Küche zu lassen. Man könne sonst "nicht fehlerfrei kochen". "Meine Frau kocht mit Leidenschaft, aber dafür braucht sie auch Ruhe", sagt Imbiss-Besitzer Lucjan R. zur "Bild". Kinder würden in dem Restaurant für ohrenbetäubenden Lärm sorgen.

Es sei auch schon einmal passiert, dass Kinder in die offene Küche rannten oder so laut schrien, dass seine Frau, die im Lokal kocht, erschrak und sich mit dem Messer schnitt. Eltern würden oft völlig verdreckte Tische zurücklassen, so die Inhaber. "Die Eltern beschäftigen oft ihre Kinder nicht, kümmern sich nicht um die Folgen und setzen ihnen keine Grenzen. Es ist ein gesellschaftliches Problem, nur keiner traut sich, etwas zu sagen", so Lucjan R.

Hinweistafel zum Hausverbot für Kinder

Mit einer Hinweistafel weisen die Imbiss-Betreiber auf das Hausverbot für Kinder hin - wörtlich steht darauf: "Nach zahlreichen schlechten Erfahrungen mit kleineren Gästen haben wir uns entschlossen, für Kunden mit kleinen Kindern unsere Speisen nur zum Mitnehmen anzubieten. Ich muss fehlerfrei für Sie kochen. Durch störende laute Geräusche durch Kinder verursacht, kann ich mich leider nicht auf die Arbeit konzentrieren. Wir bieten Ihnen leckere Speisen zum Mitnehmen an. Genießen Sie unser Essen mit Ihren Kindern in vertrauter Umgebung, dort, wo Sie und Ihre Kinder entspannter sind. Wir danken für Ihr Verständnis. Ihr Ayutthaya-Team."

Die beiden Imbiss-Besitzer beteuern, dass sie nichts gegen Kinder hätten. Sie haben selbst welche großgezogen, inzwischen haben sie drei Enkel. "Auch sie dürfen hier nicht rein. Seit der neuen Regelung ist das Arbeiten viel entspannter", so Lucjan R.

"Wir sind kein Einzelfall, wir haben nur gezeigt, dass man sich dagegen wehren kann", sagt Lucjan R.