Impfung abgelehnt: Junger Student (20) stirbt an Corona

Tyler wehrte sich vehement gegen eine Impfung. Nun ist er selbst an Corona gestorben.

Tyler Gilreath hatte sein ganzes Leben noch vor sich. Der 20-Jährige startete gerade erst sein zweites Studienjahr an der University of North Carolina in Wilmington, als er sich mit Corona infizierte. Wie die „New York Post“ berichten, ist der US-Amerikaner jetzt an Covid gestorben. Besonders tragisch: Tyler hatte sich zuvor vehement gegen eine Impfung gewehrt.

Der Student wurde am 20. August positiv auf Corona getestet. Als sich dazu auch noch eine hartnäckige Nasennebenhöhlenentzündung entwickelte, verschlechterte sich Tylers Zustand rapide. Der 20-Jährige musste auf der Intensivstation behandelt werden, die Ärzte verloren schließlich aber den Kampf um sein Leben.

"Am Boden gestört"

"Ich bin unglaublich am Boden zerstört", schrieb Tylers Mutter auf Facebook. Sie habe ihren Sohn immer wieder „gebeten, ermutigt, bedroht und genörgelt“, sich endlich gegen Corona impfen zu lassen. Sie hofft nun, dass „wir junge Leute, die sich für unbesiegbar halten, davon überzeugen können, sich impfen zu lassen. Das, was meinem Sohn passiert ist, kann auch ihnen passieren.“

Das Tyler ein Organspender war, entnahmen die Ärzte Herz, Leber, Nieren und Bauchspeicheldrüse. „Wir sind sehr dankbar, dass er weiterleben wird. Tyler wäre wirklich froh gewesen, dass er wenigstens jemand anderem helfen konnte", so die Mutter zur Zeitung „News & Observer“.