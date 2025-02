Influencerin behauptet: Elon Musk ist der Vater meines Kindes

Die rechtsextreme Influencerin Ashley St. Clair (26) sorgt für Schlagzeilen: Sie behauptet, vor fünf Monaten ein Kind von Elon Musk zur Welt gebracht zu haben. Der 53-jährige Tesla-Chef hat sich dazu bisher nicht geäußert.

St. Clair veröffentlichte ihre überraschende Ankündigung am Valentinstag auf Social Media. In ihrem Beitrag erklärte sie: "Vor fünf Monaten habe ich ein neues Baby zur Welt gebracht. Elon Musk ist der Vater. Ich habe dies bisher aus Gründen der Privatsphäre und Sicherheit unseres Kindes geheim gehalten. Doch in den letzten Tagen wurde klar, dass die Boulevardpresse die Geschichte ohnehin veröffentlichen wird – unabhängig vom Schaden, den dies anrichtet. Ich möchte meinem Kind ein sicheres und normales Umfeld bieten."

Alea Iacta Est pic.twitter.com/gvVaFNTGqn — Ashley St. Clair (@stclairashley) February 15, 2025

Den Post versah sie mit der lateinischen Phrase "Alea iacta est", was so viel bedeutet wie "Die Würfel sind gefallen".

© x/Ashley St Clair

Musk reagiert mit kryptischem Beitrag

Weniger als eine Stunde nach St. Clairs Behauptung veröffentlichte Musk eine mysteriöse Reaktion auf X (ehemals Twitter). Ein Fan hatte einen humorvollen Beitrag über das "Leben als Elon Musk" verfasst, in dem verschiedene "Nebenquests" aufgelistet wurden – darunter der Kauf von Twitter und die Unterstützung von Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl 2024.

Die letzte Zeile lautete: "Neben-Neben-Neben-Neben-Quest: ein weiteres Baby machen." Musk antwortete lediglich mit einem lachenden Emoji mit Tränen, ohne die Behauptung direkt zu bestätigen oder zu dementieren.

Musk hat bereits mindestens 12 Kinder

Der Milliardär hat mindestens zwölf weitere Kinder mit drei Frauen:

Mit seiner ersten Ehefrau, der Autorin Justine Wilson, hat Musk fünf Kinder: Die Zwillinge Vivian und Griffin (geboren 2004) sowie die Drillinge Kai, Saxon und Damian (geboren 2006). Nach der Scheidung 2008 teilen sie sich das Sorgerecht.

2020 bekam Musk mit der Musikerin Grimes seinen siebten Sohn, dessen ungewöhnlicher Name "X Æ A-12" später auf "X" verkürzt wurde.

Mit Grimes hat er außerdem eine Tochter (Exa Dark Sideræl, 2021) und einen weiteren Sohn (Techno Mechanicus, 2023).

Mit Neuralink-Managerin Shivon Zilis bekam er heimlich Zwillinge (Strider und Azure, 2021). Anfang 2024 wurde ein weiteres gemeinsames Kind durch eine Leihmutter geboren.

Am Donnerstag traf sich Musk mit Indiens Premierminister Narendra Modi – mit dabei waren seine Kinder, darunter auch die Zwillinge von Zilis.

Ob St Clairs Behauptungen wahr sind, bleibt abzuwarten.