Elon Musk: Pläne für neues Mega-Projekt enthüllt

Elon Musk hat erneut ein ambitioniertes Infrastrukturprojekt angekündigt.

Dieses Mal richtet sich sein Fokus auf die Millionenstadt Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), wo er mit seiner Firma The Boring Company ein unterirdisches Tunnelnetz errichten will.

Innovative Verkehrslösung für Dubai

Das neue Tunnelprojekt soll eine moderne Alternative zum bestehenden Verkehrssystem bieten. Während einer Videoschalte auf dem World Governments Summit in Dubai erklärte Musk (53): "Es wird wie ein Wurmloch sein – man kommt aus einem Teil der Stadt und boom, schon ist man in einem anderen Teil." Diese Idee basiert auf einem bereits existierenden System in Las Vegas (USA), das von The Boring Company entwickelt wurde.

Die Umsetzung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Behörden in Dubai. Der Minister für Künstliche Intelligenz der Vereinigten Arabischen Emirate, Omar Al Olama (34), präsentierte das Projekt gemeinsam mit Musk. Laut Olama soll das Tunnelsystem gezielt die am stärksten frequentierten Stadtteile verbinden, um den Menschen eine schnelle und nahtlose Fortbewegung zu ermöglichen. Konkrete technische Details oder ein Zeitplan wurden jedoch noch nicht genannt.

Herausforderungen durch den wachsenden Verkehr

Dubai ist für seine beeindruckende Skyline, seine luxuriösen Bauprojekte und seine hochmoderne Infrastruktur bekannt. Trotz eines weit verzweigten Autobahnnetzes leidet die Stadt unter chronischen Staus, da die Bevölkerung (ca. 3,6 Millionen Menschen) stetig wächst. Das geplante Tunnelnetz könnte hier eine effiziente Lösung bieten, indem es den Verkehr auf die unterirdische Ebene verlagert.

Erfolgsmodell aus Las Vegas als Vorbild

Ein ähnliches Konzept von The Boring Company wird bereits in Las Vegas genutzt. Dort transportieren Tesla-Fahrzeuge Fahrgäste durch einspurige Tunnel, um die oberirdischen Straßen zu entlasten. Der sogenannte "Las Vegas Loop" verfügt derzeit über vier Haltestellen und bietet eine rund acht Kilometer lange Fahrt in fünf Minuten. Die Kosten belaufen sich auf etwa zehn US-Dollar (circa 9,60 Euro). Sollte das Projekt in Dubai erfolgreich umgesetzt werden, könnte es zu einer Blaupause für weitere Großstädte weltweit werden, die mit Verkehrsproblemen zu kämpfen haben.