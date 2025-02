„Haarige Eier" und Raketen: Musk kehrt zurück als 'Harry Bolz'

Elon Musk dreht als „Harry Bolz“ auf X ab. Der Name bedeutet wörtlich haarige Eier. Ist der US-Milliardär noch bei Sinnen?

Elon Musk ist zurück – und diesmal nicht nur mit Raketen, sondern auch mit neuem Namen. Der exzentrische Tesla-Chef hat seinen X-Account auf „Harry Bolz“ umgestellt. Was soll das heißen? In den Straßenslang übersetzt etwa „haarige Eier“ – ein Ausdruck, der ebenso provokant wie selbstironisch daherkommt, hofft Musk.

Schräger Milliardär schießt gegen Medien

Kaum hatte Musk zusammen mit seinem Konsortium einen Deal über 97,4 Mrd. US-Dollar für den Kauf von OpenAI angekündigt, zückt er seinen Lieblingsalias, als wollte er den Medien sagen: „Ihr nehmt euch viel zu ernst!“ Ob als charmanter Seitenhieb auf den Mainstream oder als weiterer Streich aus Musks schrägem Repertoire – der Name sorgt definitiv für Gesprächsstoff.

Zweitname: „Kekius Maximus"

Der Milliardär präsentierte sich in der Vergangenheit auch unter dem Namen „Kekius Maximus“ - eine Mischung aus Gladiatoren-Action und Internet-Meme, komplett mit einem Profilbild, das Pepe the Frog in goldener Rüstung.

Während Kritiker ihm vorwerfen, dass solch ein Namensspiel nicht zu einem Mann mit solch gravierenden Geschäften passen würde, lächelt Musk in sich hinein – oder zumindest könnte man meinen, er würde in diesem Fall über die haarigen Eier der Konvention schmunzeln.

Musk wollte ChatGPT-Firma OpenAI kaufen

Zuletzt wollte Musk OpenAI für "100 Milliarden Dollar" kaufen. OpenAI-Chef Sam Altman ließ sich von Musks Eskapaden nicht beeindrucken. Mit spitzer Zunge kommentierte er den milliardenschweren Übernahmeversuch als "verrückte Aktion" und machte klar, dass eine Mission wie die von OpenAI nicht zum Spielball von exzentrischen Provokateuren werden kann.

Ob „Harry Bolz“ mehr als nur ein weiterer Scherz ist, bleibt offen. Fakt ist: Musk nutzt jede Gelegenheit, um mit bissiger Satire und provokanten Wortspielen den konservativen Selbstbehalt der etablierten Medienlandschaft aufzumischen – und das mit der Gelassenheit eines Mannes, der weiß, dass auch haarigeEier für Furore sorgen können.