Pkw raste in Gegenverkehr: Lenker (52) tot, Beifahrerin in Lebensgefahr

Der Fahrer (52) war auf der Stelle tot, seine Beifahrerin (27) wurde lebensgefährlich verletzt.

Ein Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug und einem Pkw hat am Dienstagvormittag auf der B9 in Petronell-Carnuntum, Bezirk Bruck an der Leitha, ein Todesopfer und zwei Verletzte gefordert. Ein 52-jähriger Pkw-Lenker verstarb an der Unfallstelle. Seine 27-jährige Beifahrerin, die ebenfalls aus der Slowakei stammt, wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Der Lkw-Chauffeur aus Wien erlitt laut Polizei leichte Blessuren.

Das Auto war gegen 9.30 Uhr auf der B9 auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Lkw des 28-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Durch die Wucht des Anpralls riss das linke Vorderrad der Sattelzugmaschine ab.

Der Lastwagen touchierte zunächst die rechte und durchbrach dann die linke Leitschiene, bevor er auf einer Böschung zum Stillstand kam. Der Lkw-Chauffeur wurde im Landesklinikum Hainburg an der Donau behandelt. Während der Bergungsarbeiten war die B9 gesperrt. Im Einsatz stand der Notarzthubschrauber "Christophorus 9".