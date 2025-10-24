Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Putin Trump
© APA

Ukraine-Krieg

Insider enthüllt: So kam es zu Trumps Putin-Wende

24.10.25, 12:31
Teilen

Der US-Präsident verhängte erstmals Sanktionen gegen Russland. 

Eigentlich war in den kommenden Tagen ein Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Budapest geplant. Doch der US-Präsident sagte den Gipfel am Mittwoch vorerst ab und verhängte zugleich erstmals in seiner zweiten Amtszeit wegen des Ukraine-Kriegs Sanktionen gegen die russischen Ölkonzerne Lukoil und Rosneft. 

Trumps Putin-Wende kam für viele überraschend, ein hochrangiger Beamter enthüllt nun gegenüber CNN, wie es dazu kam. Laut dem Insider war es kein einzelnes Ereignis, das Donald Trump zu einem Kurswechsel gegenüber Russland veranlasste. Vielmehr habe sich beim US-Präsidenten über Wochen wachsende Enttäuschung angestaut, weil Putin keine sichtbaren Schritte in Richtung eines Kriegsendes unternommen habe.

Trumps Instinkte

„Es war die Häufung von guten Gesprächen mit Putin, nach denen Trump jedes Mal zusehen musste, wie Russland weiter die Ukraine bombardiert“, zitiert CNN einen Regierungsbeamten. Schließlich habe Trump gegenüber seinen Beratern eingeräumt, seine „Instinkte“ sagten ihm, dass er künftig härter gegenüber Putin auftreten müsse.

Beobachter vermuten, dass auch die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten Trumps Denken beeinflusst haben. Der Präsident soll überzeugt sein, dass Israels Premier Benjamin Netanjahu erst unter dem massiven Druck Washingtons eingelenkt habe – und dass ein ähnlicher Ansatz nun auch gegenüber Putin Wirkung zeigen könnte.

Ob Trumps neue Linie Bestand hat, bleibt allerdings fraglich. Seine Russlandpolitik galt schon in der Vergangenheit als unberechenbar und von häufigen Kurswechseln geprägt. Nach dem nächsten Telefonat mit Putin könnte alles wieder anders aussehen. Auch wirtschaftliche Überlegungen – etwa mögliche Auswirkungen auf den Ölpreis – könnten seine Haltung erneut verändern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden