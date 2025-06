Iran droht den USA mit Vergeltung

Die US-Angriffe auf den Iran seien "ungeheuerlich"

Irans Außenminister Abbas Araghchi hat nach den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen mit Konsequenzen gedroht. "Die Ereignisse von heute Morgen sind ungeheuerlich und werden dauerhafte Folgen haben", schrieb der Minister auf der Plattform X. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz begrüßte indes die US-Angriffe auf iranische Atomanlagen als historischen Schritt.

Ziel der Attacken auf drei Nuklearanlagen sei es, "sicherzustellen, dass der Iran keine Atomwaffen besitzt - Waffen, die Israel, die Länder der Region und das nationale Sicherheitsinteresse der USA selbst gefährdet hätten", hieß es in einer Stellungnahme von Katz. "Das Bündnis zwischen den USA und Israel ist stärker denn je - zum Wohle des Friedens und der Sicherheit beider Staaten und der gesamten freien Welt."



Neuer Angriff auf Israel

Wenige Stunden nach den US-Bombardierungen im Iran haben die iranischen Revolutionsgarden erneut Raketen auf Israel gefeuert. In Israel heulten die Sirenen, wie die israelischen Streitkräfte auf Telegram mitteilten. Bei der Attacke wurden etwa 30 Raketen eingesetzt, wie Irans staatlicher Rundfunk berichtete. Die Revolutionsgarden - Irans Elitestreitmacht - hatten zuletzt am Freitag ballistische Raketen auf Israel gefeuert und dabei Ziele in Haifa getroffen.