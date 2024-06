IS-Terrorist verhaftet: Er war bereit für Anschlag

Am Mittwoch ist ein IS-Terrorist verhaftet worden, der bereit für einen Terroranschlag war.

Jetzt ist er festgenommen worden! In Baden-Württemberg haben die deutschen Einsatzkräfte einen Mann geschnappt, der sich als mutmaßliches Mitglied der Terror-Miliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland für die Begehung von Anschlägen bereitgehalten haben soll.

Seit 2022 in Deutschland

Der Iraker Mahmoud A. soll im Oktober 2022 nach Deutschland gekommen sein, so teilte es die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Er wird verdächtigt, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein.

In Haft

Kräfte des Bundeskriminalamts und des baden-württembergischen Landeskriminalamts sowie der Esslinger Polizei waren an dem Einsatz beteiligt. Der Verdächtige ist mittlerweile dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt worden. Dieser hat Untersuchungshaft angeordnet. Im Jahr 2016 soll er sich im Irak dem IS angeschlossen haben.