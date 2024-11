Israel stimmt Waffenruhe mit Hisbollah zu

Im Libanon sei die Hisbollah nicht mehr dieselbe, sagt Netanjahu und fügte hinzu, dass das israelische Militär unter anderem Nasrallah, den ehemaligen Anführer, getötet habe.

Israel habe auch die Infrastruktur der Hisbollah zerstört und „große Ziele angegriffen“, fügt er hinzu.

Netanjahu sagt, er schaue auf alle Fronten des Konflikts und er blicke auf das „breitere, größere Bild“ und er sei entschlossen, Israel den Sieg zu bescheren.

Das israelische Sicherheitskabinett billigt ein Abkommen für eine Waffenruhe mit dem Libanon. Das berichtete der israelische Fernsehsender Kanal 12 am Dienstag. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigte in einer Stellungnahme an, er werde den Entwurf des Abkommens dem gesamten Kabinett vorlegen. Es wird erwartet, dass das Abkommen am Mittwoch in Kraft tritt.

Israels Militär hat kurz vor der möglichen Waffenruhe im Libanon erneut Ziele im Herzen der Hauptstadt Beirut sowie in den Vororten angegriffen. Im Zentrum Beiruts sei ein Gebäude in der Gegend der dicht besiedelten Stadtteile Nuweiri und Ras Al Naba bombardiert worden, berichteten Augenzeugen und Quellen im Sicherheitsbereich. Laut Angaben des Gesundheitsministeriums wurden dabei mindestens sieben Menschen getötet und mindestens 37 weitere verletzt.