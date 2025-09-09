Israel greift Hamas-Chefs in Katar an

Das israelische Militär hat am Dienstag die katarische Hauptstadt Doha angegriffen, um dort Spitzenvertreter der palästinensischen Terrororganisation Hamas zu töten.

Nach Berichten über Explosionen in Doha teilte das Militär mit, dass es sich um einen gezielten Angriff auf die Führungsspitze der Hamas gehandelt habe. Es seien Schritte gesetzt worden, damit keine Unbeteiligten gefährdet werden. Den Ort nannte das Militär nicht, doch befindet sich die Hamas-Führung in Doha.

"Jahrelang leiteten diese Mitglieder der Hamas-Führung die Operationen der Terrororganisation, sind direkt für das brutale Massaker vom 7. Oktober verantwortlich und orchestrierten und steuerten den Krieg gegen den Staat Israel", teilte das israelische Militär mit. Der Angriff erfolgte einen Tag nach dem blutigen Anschlag von zwei palästinensischen Attentätern in Jerusalem, zu dem sich die Hamas bekannt hatte.

Der israelische Militärschlag gefährdet nach Ansicht von Beobachtern die Bemühungen um eine Freilassung der von der Hamas in den Gazastreifen verschleppten israelischen Geiseln. Der Golfstaat spielte eine zentrale Rolle als Vermittler zwischen Israel und der Hamas. Durch die Verhandlungen waren Dutzende Geiseln freigekommen, darunter auch der israelisch-österreichische Doppelstaatsbürger Tal Shoham. Erst in der Vorwoche hatte sich Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) beim katarischen Staatsminister Abdulaziz al-Khulaifi für die Vermittlungsaktivitäten seines Landes bedankt.