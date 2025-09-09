Boot von Hamas-Sympathisantin Thunberg angeblich beschossen

Ein Boot auf dem Weg nach Gaza-ist den Organisatoren zufolge in tunesischen Gewässern von einer Drohne getroffen worden. Es handle sich um eines der Hauptboote, auf dem sich die Mitglieder der Bewegung Global Sumud Flotilla befunden hätten.

Alle sechs Passagiere und Besatzungsmitglieder seien in Sicherheit, hieß es in einer Mitteilung u. a. auf Instagram. Die Organisatoren wollen am Dienstag bei einer Pressekonferenz dazu informieren.

Videos auf dem Instagram-Kanal aus der Nacht sollen das Geschehene dokumentieren: Zu sehen ist, wie eine Art Feuerball vom Himmel auf ein Boot herab rast und dort mit grellem Licht einschlägt. Es sei ein Brandschaden auf dem Hauptdeck und im Lagerraum unter Deck entstanden, hieß es. "Aggressionen, die darauf abzielen, uns einzuschüchtern und unsere Mission zu behindern, werden uns nicht abschrecken." Das Boot segelt demnach unter portugiesischer Flagge.

Thunberg Teil der Flotte

Die aktuellen Boote sind Anfang September in Barcelona gestartet. An Bord ist auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Sie war zuletzt mit einer Aktion an Bord der "Madleen" gescheitert. Israel hat in der Vergangenheit Versuche von Aktivisten, die Seeblockade vor dem Gazastreifen zu durchbrechen, stets verhindert.