Die israelische Armee hat in der Nacht auf Dienstag die angekündigte Bodenoffensive im Libanon gestartet.

Es gehe um begrenzte Angriffe auf Ziele der Hisbollah in der südlichen Grenzregion des Landes, hieß es in einem Statement. Diese würden eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung in Nordisrael darstellen. Unterstützung erhalten die Bodentruppen demnach auch von der israelischen Luftwaffe.

Israel hatte Washington zuvor über die bevorstehenden Einsätze informiert.