Israelis nach Angriff auf Soldaten im Westjordanland festgenommen

Sechs Personen festgenommen - Zunehmende Siedlergewalt im Westjordanland

Weil sie im besetzten Westjordanland israelische Soldaten angriffen und mit Steinen bewarfen, sind sechs Israelis festgenommen worden. Die israelische Armee erklärte am Samstag, Soldaten hätten in der Nacht eine Versammlung von Israelis nahe des Dorfes Kafr Malik auflösen wollen. "Beim Eintreffen der Sicherheitskräfte haben dutzende israelische Zivilisten Steine auf sie geworfen und die Soldaten physisch und verbal attackiert."

Die Israelis hätten auch Fahrzeuge der Sicherheitskräfte beschädigt und versucht, die Sicherheitskräfte zu "rammen", erklärte die Armee weiter. "Die Sicherheitskräfte haben die Versammlung aufgelöst, sechs israelische Zivilisten wurden festgenommen und der israelischen Polizei übergeben."

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP wollten die Streitkräfte nicht angeben, ob es sich bei den Festgenommenen um israelische Siedler gehandelt habe. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz verurteilte in einer Erklärung die Angriffe gegen die Soldaten.

In Kafr Malik hatte es am Mittwoch schwere Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Siedlern gegeben. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden bei einem Angriff von Siedlern drei Männer getötet und Häuser in Brand gesetzt.

Zunehmende Siedlergewalt im Westjordanland

Das palästinensische Außenministerium warf Israel dabei eine "offizielle Komplizenschaft" vor. Israelische Sicherheitskräfte hätten Sanitäter daran gehindert, zu den Verletzten zu gelangen. Außerdem sei der Zivilschutz daran gehindert worden, in das Dorf zu gelangen. Deswegen hätten die von den Siedlern gelegten Brände dutzende Häuser zerstört.

Israel hält das Westjordanland seit 1967 besetzt, in den vergangenen Jahren hat sich der Bau jüdischer Siedlungen dort beschleunigt. Menschenrechtsorganisationen beklagen eine Zunahme der Gewalt durch israelische Siedler, insbesondere seit Beginn des Gazakriegs - und eine Kultur der Straffreiheit.

So wurden nach Angaben eines Armeesprechers am Mittwoch fünf Israelis wegen der Gewalt in Kafr Malik festgenommen. Sie kamen laut der israelischen Zeitung "Haaretz" aber am Donnerstag wieder frei.