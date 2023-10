Israels Bodenoffensive läuft: Truppen stoßen in den Gazastreifen vor

Nimmt die angekündigte Bodenoffensive nun Fahrt auf? Nach drei Wochen heftiger Luftangriffe stoßen seit dem Wochenende auch immer mehr israelische Bodentruppen mit Kampfpanzern gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas vor.

"Wir treten in die nächste Phase unseres Krieges gegen die Hamas in Gaza ein. Aus der Luft, zu Lande und zur See", sagte Israels Armeesprecher Daniel Hagari in einem vom Militär in der Nacht zum Sonntag auf der Plattform X veröffentlichten Video. Dazu wurden nächtliche Luftaufnahmen israelischer Kampfpanzer veröffentlicht, die bereits in bebautem Gebiet aus kurzer Distanz feuerten. Zwei israelische Soldaten seien bei den Kämpfen im nördlichen Gazastreifen verwundet worden, so die israelische Armee (IDF).

© IDF Israelische Soldaten hissen im Gazastreifen die Flagge Israels ×

Laut Recherchen der Bild-Zeitung hat die IDF dort das kleine Dorf As-Siafa eingenommen. Nun bewegen sich Merkava-Panzer und Bodentruppen Richtung Süden. Ein Video soll zudem beweisen, dass Israel mindestens zehn Hotelanlagen am Mittelmeer-Strand von Gaza unter Kontrolle gebracht hat. Zu sehen ist, wie Soldaten die israelische Flagge über dem "Tanani Chalet - Sport- und Erholungszentrum" mehr als drei Kilometer südlich der Grenze zu Israel im Norden des Gazastreifens hissen.

Found the homepage of the facility.

"Tanani Chalet Sports and Recreation Center"

Now under IDF control. pic.twitter.com/wx9HLa8wWR — Julian Röpcke???????? (@JulianRoepcke) October 29, 2023

Als Israel nach dem Hamas-Überfall am 7. Oktober die Mobilisierung von 300.000 Reservisten ankündigte, war von vielen eine großangelegte Bodenoffensive erwartet worden. Tatsächlich aber scheint Israel einen solchen Frontalangriff vermeiden zu wollen, der die Hisbollah im Südlibanon zu einem Angriff auf Israel verleiten und die Armee in einen Zwei-Fronten-Krieg verwickeln könnte. Die Schiitenmiliz ist wie die Hamas mit Israels Erzfeind Iran verbündet. Statt eines plötzlichen Großangriffs setzt Israel deshalb offenbar eher auf eine allmähliche Ausweitung seiner Bodeneinsätze gegen die Hamas.

© IDF Bodentruppen Israels rücken entlang der Küstenstraße von Norden kommend im Gazastreifen vor ×

Kaum Infos über Vorstoß

Berichte über den Verlauf der Bodenkämpfe im Norden gab es kaum, da die meisten Journalisten ebenso wie Hunderttausende Zivilisten in den Süden des Gazastreifens geflohen waren. Dazu hatte die israelische Armee tagelang aufgerufen, damit die Menschen bei kommenden kriegerischen Auseinandersetzungen nicht zu Schaden kommen. Zudem waren fast alle Telefon- und Internetverbindungen in und mit dem Gazastreifen rund 36 Stunden ausgefallen, bis sie am Sonntag langsam wieder hergestellt werden konnten.

Heftige Kämpfe mit Hamas

Die Hamas führte nach eigenen Angaben am Sonntag "heftige Gefechte" mit der israelischen Armee im Gazastreifen. "Unsere Kämpfer führen derzeit im Nordwesten des Gazastreifens heftige Gefechte mit Maschinengewehren und Anti-Panzer-Waffen gegen die eingedrungenen Besatzertruppen", erklärte am Sonntagabend der bewaffnete Arm der radikalislamischen Palästinenserorganisation.

Die Ezzedine-Al-Qassam-Brigaden teilten zudem mit, sie hätten "Mörsergranaten und Raketen" auf einen israelischen Militärstützpunkt in Eres gefeuert. Dort befindet sich der wichtigste Grenzübergang zwischen Israel und dem Gazastreifen. Seit dem Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober ist er geschlossen.