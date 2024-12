Italien führt neuen Bußgeld-Hammer ein

Zu schnell gefahren, Handy am Steuer, ein Glas zu viel: Beim nächsten Italien-Urlaub kann das richtig teuer werden.

An diesem Samstag treten in dem bei Österreichern beliebten Reiseziel neue Bußgeldregeln in Kraft.

So müssen Autofahrer künftig mindestens 250 Euro zahlen, wenn sie sich mit dem Smartphone in der Hand beim Telefonieren oder Chatten erwischen lassen. Für Wiederholungstäter kann sich die Strafe auf bis zu 1.400 Euro und drei Monate ohne Führerschein erhöhen.

3.000 Verkehrstoten pro Jahr

Mit den neuen Regeln will die Regierung der rechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Italiens hohe Zahl von mehr als 3.000 Verkehrstoten pro Jahr senken. Im statistischen Mittel bedeutet dies 52 Verkehrstote auf eine Million Einwohner - deutlich mehr als in anderen großen EU-Ländern. In Österreich sind im Vorjahr 396 Menschen im Straßenverkehr tödlich verunglückt.