Bürgermeister Koza nach Prügel-Attacke: "Schaue fürchterlich aus"

Nach der Attacke auf Hannes Koza (ÖVP), den Bürgermeister von Vösendorf (Bezirk Mödling), ist die Gemeinderatssitzung am Mittwochabend aus polizeilicher Sicht "ohne Vorfälle" über die Bühne gegangen.

NÖ. Durchgeführt wurde eine spezielle Überwachung durch zivile und uniformierte Beamte. Der Schritt habe das "Sicherheitsgefühl vergrößert", sagte der Ortschef zur APA. Ermittlungen gegen Unbekannt laufen laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner indes weiter.

Geführt werden die Erhebungen von der Polizeiinspektion Vösendorf und dem Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE). Es geht um den Verdacht der Körperverletzung und der gefährlichen Drohung.

In geordneten Bahnen verlaufen sei die Gemeinderatssitzung auch aus politischer Sicht, blickte Koza am Donnerstag zurück. Der Bürgermeister skizzierte den Verlauf als "diskussionsgeladen, ruhig und auf sachlicher Ebene". Beschlossen wurde am Mittwoch u.a. der Budgetvoranschlag für 2025.

"Habe keine Schmerzen, schaue halt fürchterlich aus"

Attackiert worden sein soll Koza am Dienstagabend auf dem Heimweg im Vösendorfer Schlosspark. Dem ÖVP-Politiker wurde ins Gesicht geschlagen (von einem Vermummten, der den Schal eine Fußballklubs um Kinn und Hals geschwungen haben könnte), zudem wurde ihm gedroht, er würde die Gemeinderatssitzung am Mittwoch nicht überleben.

Koza erstattete Anzeige und suchte das Krankenhaus für eine Röntgenuntersuchung auf. Am Donnerstag ging es dem Bürgermeister eigenen Angaben zufolge gut, "ich habe keine Schmerzen, schaue halt fürchterlich aus". Den Angriff selbst hat der ÖVP-Politiker schon am Mittwoch als Grenzüberschreitung bezeichnet.

Der Bürgermeister hatte Anfang des Jahres mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. Im Mai gewann er die vorgezogene Kommunalwahl in Vösendorf deutlich. Ausgangspunkt des Urnengangs waren Erhebungen gegen Koza, Ermittlungen wegen Untreue, Verhetzung und Amtsmissbrauchs wurden im März eingestellt. In Bezug auf den Vorwurf der Urkundenfälschung gab es eine Diversion. Der Ortschef soll im Zuge eines Rechtsstreits nach einem Tweet entstandene Kosten von der Gemeinde refundiert bekommen und eine Anwaltsrechnung selbst "korrigiert" haben. Der Betrag von 1.129,32 Euro soll als Beratungskosten für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrautos ausgewiesen worden sein. Koza hat die Summe zurücküberwiesen.

Während in Deutschland zuletzt vermehrt Angriffe auf Politiker und Wahlkampfhelfer verzeichnet wurden, sind solche in Österreich selten. Für Entsetzen sorgte allerdings Ende Oktober der Mord an einem Bürgermeister im Mühlviertel. Hintergrund des Doppelmords waren jagdliche Streitigkeiten.