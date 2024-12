Italien will Feiertagsshopping verbieten!

Premierministerin Meloni und ihre Partei wollen die starke Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten rückgängig machen.

Der damalige Premier Mario Monti nahm 2012 mit einem Gesetz den Gemeinden und Regionen die Möglichkeit, selbst über die Öffnungszeiten zu bestimmen. Dieses Gesetz will die Regierungspartei Fratelli d'Italia wieder rückgängig machen. Geschäfte und andere Unternehmen sollen demnach an Feiertagen nicht mehr geöffnet bleiben, zumindest an den sechs großen Feiertagen: Weihnachten und der zweite Weihnachtstag, Neujahr, Ostern, Erster Mai und Mariä Himmelfahrt am 15. August.

Gesetzentwurf der Regierungspartei

"Der Grund für diese Maßnahme ist, dass die langen Öffnungszeiten vor allem die Lebensqualität von Arbeitnehmern beeinträchtigen, die ein Recht darauf haben, die Feiertage mit ihren Familien verbringen zu können", heißt es im Gesetzentwurf. Das Gesetz soll unterschiedslos für kleine und große Betriebe gelten. Wer sich nicht an die Schließung an Feiertagen hält, soll mit einer Geldstrafe von bis zu 12.000 Euro und im Wiederholungsfall mit einer ein- bis zehntägigen Schließung des Geschäfts bestraft werden.

Carlo Buttarelli, der Präsident des Handelsverbands Federdistribuzione, warnte vor dem Gesetzentwurf. "Ich bin zur Zusammenarbeit bereit, aber ich bitte Sie, darüber nachzudenken: Diese Regelung birgt die Gefahr, dass der Handel verstärkt ins Internet verlagert wird", betonte Buttarelli. Mario Resca, Präsident von Confimprese, dem Verband der großen Handelsketten, beklagte einen "völlig anachronistischen Vorschlag". "Anstatt vorwärts zu gehen, machen wir Rückschritte. Eine Rückkehr zur Schließung der Läden an großen Feiertagen wäre ein großer Nachteil", warnte Resca. Er könne sich nicht vorstellen, dass die 2012 eingeführte Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten wieder rückgängig gemacht wird.