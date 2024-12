Thomas Letsch neuer Trainer von Red Bull Salzburg

Der neue Trainer des FC Red Bull Salzburg heißt Thomas Letsch! Der 56-jährige Deutsche unterschreibt bei den Bullen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Das ging schnell: Nur zwei Tage nach dem Aus von Pep Lijnders haben die Salzburger einen neuen Cheftrainer! Thomas Letsch, zuletzt beim VfL Bochum aktiv, übernimmt das Ruder bei den kriselnden Bullen, die in der Bundesliga derzeit nur auf dem fünften Platz rangieren und in der Champions League bis dato nur einen Sieg vorweisen können.

Rückkehr an alte Wirkungsstätte

Der 56-Jährige unterschrieb bis 2027. Für Letsch ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Von 2012 bis 2017 prägte er als Nachwuchscoach die Red-Bull-Akademie, war Assistent von Roger Schmidt und sprang 2015 sogar für zwei Spiele als Interimstrainer ein – mit Erfolg (1 Sieg, 1 Remis).

Jetzt kommt Letsch mit neuem Co-Trainer Kai Hesse zurück. Der Wechsel war möglich, weil Letsch seinen Vertrag in Bochum, der noch bis 2026 lief, vorzeitig auflöste. Beim VfL kam er in 58 Spielen auf einen Punkteschnitt von 1,09, wurde aber im April wegen akuter Abstiegsgefahr freigestellt.

»Fühlt sich gut an, wieder hier zu sein«

„Es fühlt sich sehr gut an, wieder hier zu sein. Für mich ist der FC Red Bull Salzburg ein besonderer Klub, mit dem ich schon einiges erlebt habe und zu dem ich jetzt als Cheftrainer zurückkehren darf. Ich freue mich darauf, alle hier im Klub so schnell wie möglich kennenzulernen. Es ist mir wichtig, dass wir als Team zusammenwachsen, denn nur wenn alle an einem Strang ziehen, werden wir erfolgreich sein", sagte Letsch.

Präsentation im Jänner

Die offizielle Vorstellung des neuen Bullen-Trainers erfolgt im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag, den 03. Jänner 2025, dem Tag des ersten Mannschaftstrainings unter seiner Führung.