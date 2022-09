Der mit 79 Jahren älteste Präsident der US-Geschichte wähnte bei seiner Rede offenbar eine kürzlich verstorbene Abgeordnete unter den Zuhörern. "Jackie, bist du hier? Wo ist Jackie?" fragte Biden bei der vom Weißen Haus organisierten Konferenz zum Thema Hunger, Ernährung und Gesundheit. "Ich denke, sie sollte hier sein."

President Biden seems to forget that Rep. Jackie Walorski (R-IN) died in a car crash in August, seeking her out in the audience:



"Jackie, are you here? Where's Jackie? She must not be here." pic.twitter.com/inzKDHrPK7