Der ehemalige japanische Ministerpräsident Shinzo Abe ist tot. Dies berichteten mehrere japanische Medien am Freitag übereinstimmend.

Der 67-Jährige war bei einer Wahlkampfrede am Freitagvormittag um 11.30 Uhr in Nara angeschossen und in einem kritischen Zustand per Hubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das Krankenhaus erklärte, in Kürze werde eine Pressekonferenz stattfinden.

© APA/AFP/Yomiuri Shimbun/STR ×

© APA/AFP/JIJI PRESS/STR ×

© APA/AFP/JIJI PRESS/HANDOUT ×

Abe war der am längsten amtierende Ministerpräsident Japans. Von 2012 bis 2020 setzte Abe zahlreiche Reformen um, die unter dem Schlagwort "Abenomics" bekannt wurden. Durch diese aktive Wirtschaftsförderung aus lockerer Geldpolitik, hohen Staatsausgaben und Reformen gelang es ihm, die Wirtschaft anzukurbeln. 2020 trat er aus gesundheitlichen Gründen zurück, blieb aber auch danach eine prägende Kraft in der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP).

Attentat aus Unzufriedenheit

Das Attentat am Freitag soll von einem Ex-Mitglied der Selbstverteidigungsstreitkräfte des Landes aus Unzufriedenheit verübt worden sein. Der 41-jährige Festgenommene habe mit einer selbstgebastelten Schusswaffe von hinten zwei Schüsse auf den rechtskonservativen Politiker Abe abgefeuert und ihn am Hals verletzt, hieß es.

© APA/AFP/Yomiuri Shimbun/STR ×

Der Attentäter wurde gefasst

Der Anschlag in einem der sichersten Länder der Welt, das über ein äußerst scharfes Waffengesetz verfügt und eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Schusswaffen verfolgt, schockierte nicht nur die Menschen in Japan. Der Anschlag geschah kurz vor Wahlen zum Oberhaus des Parlaments an diesem Sonntag. "Es ist ein Angriff auf die parlamentarische Demokratie und kann nicht toleriert werden", sagte der Präsident des Abgeordnetenhauses, Hiroyuki Hosoda. Abes Nachfolger und Parteifreund Fumio Kishida verurteilte den Anschlag aufs "Schärfste".