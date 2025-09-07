Japans Ministerpräsident Ishiba tritt zurück

In Japan tritt der unter Druck geratene Ministerpräsident Shigeru Ishiba einem Medienbericht zufolge zurück.

Er wolle damit eine Spaltung seiner Regierungspartei LDP verhindern, berichtete der staatliche Rundfunksender NHK am Sonntag. Die Regierung kündigte eine Pressekonferenz Ishibas an. Das Büro des Ministerpräsidenten wollte sich zunächst nicht dazu äußern.

Unter Ishibas Führung hatte die Regierungskoalition seit ihrem Amtsantritt im vergangenen Jahr ihre Mehrheit in beiden Parlamentskammern verloren. Hintergrund ist der Unmut in der Bevölkerung über gestiegene Lebenshaltungskosten. Nach der Niederlage bei der Oberhauswahl im Juli hatte Ishiba Rücktrittsforderungen aus seiner Liberaldemokratischen Partei (LDP) zurückgewiesen. Am Montag wollen die LDP-Abgeordneten über eine außerordentliche Neuwahl der Parteispitze abstimmen.