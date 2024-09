Jetzt entscheidet Wagenknecht über Deutschland

Ihre Partei ist neu, sie hingegen eine alte Bekannte. Sahra Wagenknecht war bei der Linkspartei und der kommunistischen Plattform, jetzt entscheidet sie über Deutschland.

Als der Unrechtsstaat der sogenannten Deutschen Demokratischen Republik zusammenbrach und kurz darauf, 1990, die Wiedervereinigung kam, war Wagenknecht gerade einmal 20 Jahre alt.

Alter SED-Kader

Dass das sozialistische Regime vor den politischen Trümmern stand, hielt die aufstrebende Jungpolitikerin nicht davon ab, noch auf den letzten Metern in die Staatspartei SED einzutreten. Distanziert von ihrer blutroten Vergangenheit hat sie sich seitdem nur ungern und mit Windungen und Wendungen.

Wagenknechts Aufstieg

Karriere gemacht hat Wagenknecht im Wiedervereinigten Deutschland nach 1990 in der Linkspartei und ihren diversen Vorläuferparteien (PDS, WASG). Sie wurde zur Frontfrau, weil ihr das gegeben ist, was vielen in der deutschen, extremen Linken bis heute fehlt: Charisma und ein politischer Kompass. Wagenknechts Kompass zeigt im Zweifel nach rechts. Genauer gesagt, weist er daraufhin, was die alte Linke einmal war: eine Partei der Arbeiter und der sogenannten kleinen Leute.

Die alte Linke

Von der neuen, woken Linken, die einen Kulturkampf führt, den sich der Durschnitt der Bevölkerung ökonomisch und sozial nicht leisten kann und kulturell nicht leisten will, hat sich Wagenknecht mittlerweile nicht nur rhetorisch abgegrenzt, sondern eine eigene Partei gegründet: Bündnis Sahra Wagenknecht. Mit dieser Partei hat sie jetzt Deutschland in der Hand.

Deshalb ist Sahra Wagenknecht nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen jetzt so mächtig:

In beiden Bundesländern wird es ohne Wagenknecht keine Koalition geben.

Stimmt Wagenknecht keiner Koalition zu, gehen beide Ländern in Neuwahlen. Das löst in Deutschland einen Erdrutsch aus!

Für die CDU wird Wagenknecht zur Machtoption. Die Unvereinbarkeitsbeschlüsse der Union treffen nur die AfD und Wagenknechts Ex-Partei, die Linke.

Sahra Wagenknecht entscheidet jetzt über Thüringen und Sachsen - und möglicherweise bald auch über Berlin und Deutschland.